رام الله: قفزة في التبادل التجاري مع إسرائيل

رام الله / سما/

ارتفعت الصادرات خلال شهر شباط من عام 2026 بنسبة 31% مقارنة مع شهر شباط من عام 2025، حيث بلغت قيمتها 181.1 مليون دولار أمريكي.

وارتفعت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر شباط من عام 2026 بنسبة 37% مقارنة مع شهر شباط من عام 2025، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 93% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر شباط من عام 2026. بينما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 19% مقارنة مع شهر شباط من عام 2025.

الواردات السلعية

ارتفعت الواردات خلال شهر شباط من عام 2026 بنسبة 20% مقارنة مع شهر شباط من عام 2025، حيث بلغت قيمتها 732.2 مليون دولار أمريكي.

ارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر شباط من عام 2026 بنسبة 34% مقارنة مع شهر شباط من عام 2025، وشكلت الواردات من إسرائيل 64% من إجمالي قيمة الواردات لشهر شباط من عام 2026. كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 1% مقارنة مع شهر شباط من عام 2025.

الميزان التجاري للسلع المرصودة

أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل ارتفاعاً في قيمة العجز بنسبة 17% خلال شهر شباط من عام 2026 مقارنة مع شهر شباط من عام 2025، حيث بلغت قيمة العجز 551.1 مليون دولار أمريكي.