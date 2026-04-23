واشنطن تعاقب بغداد: إدارة ترامب توقف شحنات الأموال إلى العراق

الخميس 23 أبريل 2026 10:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سما / وكالات /

علقت إدارة الرئيس الأمريكي ترامب بعض شحنات العملة الأمريكية إلى الحكومة العراقية وسط غضب واشنطن المتزايد من تصرفات الميليشيات الموالية لإيران في البلاد وحملتها المقابلة للتأثير على اختيار رئيس الوزراء العراقي المقبل.

وقال مصدران لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن هذه الخطوة تؤثر على نحو 500 مليون دولار من عائدات مبيعات النفط العراقي. ومثل غيرهما، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة تفاقم الخلاف الدبلوماسي بين واشنطن وبغداد في خضم الحرب الأمريكية على إيران . وتُعدّ هذه التحويلات النقدية جزءاً من اتفاقية استمرت لسنوات، أُبرمت خلال الاحتلال الأمريكي للعراق، تقضي بتحويل عائدات مبيعات النفط العراقي الدولية أولاً إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك

وقال عدد من المسؤولين العراقيين إن توقف عمليات التسليم لا يؤثر إلا على جزء من الأموال التي تُحوّل بانتظام من الولايات المتحدة. وقدّر مسؤول رفيع المستوى أن عمليات تسليم الأموال النقدية، التي تُنقل جواً إلى البلاد كل بضعة أشهر، تمثل حوالي 5% من الإجمالي.

تُستخدم التدفقات النقدية الأمريكية المنتظمة لدعم العملة العراقية، الدينار. ويخشى بعض المسؤولين العراقيين من عواقب وخيمة على اقتصاد بلادهم الهش أصلاً إذا لم يُحلّ هذا المأزق قريباً.

قال دبلوماسي عراقي: "إنهم يعلمون أن شحنات الدولار هي البوابة الوحيدة للعراق للحصول على العملة الأجنبية. إذا توقفت هذه الشحنات، ستنهار الحكومة العراقية".

