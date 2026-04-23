الأمم المتحدة : مصدومون من تحطيم جندي إسرائيلي لتمثال المسيح في لبنان

نيويورك/وكالات/

وصف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم، تحطيم جندي إسرائيلي تمثال السيد المسيح في جنوب لبنان بأنه "أمر مثير للصدمة".

وأكد دوجاريك خلال مؤتمر صحفي، أن الحادثة "صادمة"، مضيفًا: "ما يبعث على الارتياح هو اتخاذ إجراءات تأديبية سريعة بحق الجنود، وفقًا للتقارير".

وبخصوص سؤال حول ما إذا كان يعتبر من المفارقة أن يقدّم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتذارًا سريعًا ومعاقبة الجنود، في حين تم تدمير قرابة ألف مسجد في غزة ، قال دوجاريك: "يمكنكم وصف ذلك كما تشاؤون، لكن تدمير الرموز الدينية وأماكن العبادة أمر غير مقبول أيا كان الدين".

وكانت لقطات مصورة قد أظهرت، الأحد، جنديًا إسرائيليًا يحطم تمثالًا للسيد المسيح في بلدة دبل جنوب لبنان باستخدام معول، ما أثار موجة إدانات دينية وسياسية واسعة.