بعد قتله 5 أطفال ..الجيش الإسرائيلي بزعم اغتيال مقاتلين جنوب وشمال قطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان صدر اليوم الخميس، أن قوات من اللواء الشمالي العاملة في شمال قطاع غزة رصدت شخصا قالت إنه "مسلح" أثناء تحركه في منطقة الخط الأصفر واقترابه من القوات، ما اعتبر تهديدا فوريا لها.

وأوضح البيان أن القوات أطلقت النار فور رصده، ما أدى إلى “تحييده” بهدف إزالة التهديد، بحسب وصفه.

وفي حادثة أخرى وقعت، أمس الأربعاء، في جنوب قطاع غزة، أفاد الجيش بأن قوات من اللواء 12 أطلقت النار على شخص آخر بعد اجتيازه الخط ذاته واقترابه من القوات بطريقة وُصفت بأنها شكلت خطرا مباشرا.