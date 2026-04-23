ارتفاع اسعار النفط في أعقاب أزمة هرمز

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس لتواصل مكاسبها بعد ارتفاعات كبيرة سجلتها في الجلسة الماضية في ظل جمود محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة، وفي الوقت الذي واصلت فيه الدولتان فرض قيود على تدفق التجارة عبر مضيق هرمز.

وبحلول الساعة 04:03 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.3 دولار أو 1.28% إلى 103.21 دولار للبرميل بعد تجاوزها 100 دولار للمرة الأولى منذ أكثر من أسبوعين عند التسوية أمس الأربعاء.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنحو 1.47 دولار أو بنسبة 1.58% إلى 94.43 دولار.

وختم الخامان القياسيان التعاملات على ارتفاع بأكثر من 3 دولارات أمس بعد انخفاض مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة على نحو أكبر من المتوقع، وبسبب عدم إحراز تقدم في محادثات السلام، نقلاً عن وكالة "رويترز".