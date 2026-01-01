"التربية" توقع اتفاقية تعاون مع رومانيا وتتفقد مع سفير أذربيجان احتياجات المدارس في رنتيس

رام الله/سما/

وقع وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم، اتفاقية مع رئيس مكتب تمثيل بعثة رومانيا لدى فلسطين ميهاي- فلورين بولغاريو، في مقر الوزارة، بمدينة رام الله اليوم الأربعاء، للتعاون بين فلسطين ورومانيا بمجال التعليم العالي والبحث الأكاديمي، خلال الأعوام 2026-2031، وأجرى تفقدية لمدارس مع سفير جمهورية أذربيجان لدى دولة فلسطين إلهام نظرلي، إلى بلدة رنتيس في مديرية تربية بيرزيت، للاطلاع على واقع العملية التعليمية واحتياجاتها.

وتنص بنود الاتفاقية على التعاون بمجال تبادل المنح الدراسية، وتشجيع الاتصالات المباشرة والتعاون بين مؤسسات التعليم العالي التابعة لفريقي الاتفاقية، وتشجيع إبرام اتفاقيات التعاون بين المؤسسات التعليمية، ودعم تبادل الخبرات في مجال ضمان الجودة في قطاع التعليم العالي، ودعم تدريس وتعلم اللغة الرومانية في الجامعات الفلسطينية.

كما تنص على تشجيع مؤسسات التعليم العالي للتعاون في إطار برنامج إيراسموس+ الأوروبي وغيره من البرامج الدولية في مجال التعليم، إضافة لتنظيم لقاءات بين رؤساء مؤسسات التعليم العالي حول موضوعات ذات اهتمام مشترك، وتشجيع تبادل الطلبة من خلال توفير منح دراسية في مجالات أكاديمية مختلفة.

كما تشمل الاتفاقية تنظيم تبادل وفود رسمية تضم خبراء من العاملين في مجالات التعليم العالي والبحث الأكاديمي و/أو التعليم والتدريب المهني، بهدف تحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك ودعم تنفيذ المشروعات المتفق عليها، والتعاون في مجال التعليم المهني والتقني، من خلال تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للطرفين، بما في ذلك تنظيم فعاليات افتراضية.

وأكد برهم وبولغاريو أهمية هذه الاتفاقية على صعيد استدامة العلاقات الثنائية بين فلسطين ورومانيا بمجال التعليم العالي، بما يسهم في تجويد مخرجات التعليم في كلا البلدين، متطلعين للعمل سويا لتطبيق بنود الاتفاقية بكل فعالية من خلال وزارتي التربية والتعليم العالي الفلسطينية والتعليم والبحث الرومانية.

يذكر أن الاتفاقية تأتي استنادا إلى اتفاقية التعاون المبرمة بين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وحكومة رومانيا، والموقعة في بوخارست بتاريخ 7 حزيران 1994.

وفيما يتعلق بالجولة التفقدية، حيث شملت مدرستي ذكور وإناث رنتيس الثانويتين، اطلع خلالها الوفد على مرافق المدرستين وسير العملية التعليمية فيهما، كما تفقد موقع الأرض المقرر إقامة مدرسة جديدة عليها بتمويل من أذربيجان.

وأكد برهم أن هذه الزيارة تعكس عمق الشراكة مع جمهورية أذربيجان، وحرص الوزارة على تطوير البيئة التعليمية بما يلبي احتياجات الطلبة والمعلمين، مشيرا إلى أن الاستثمار في البنية التحتية المدرسية يشكل ركيزة أساسية لتحسين جودة التعليم وتعزيز فرص التعلم الآمن والمحفز.

وأضاف أن الوزارة ماضية في تنفيذ خططها لتطوير المدارس وتوسيعها بما يتلاءم مع الزيادة السكانية واحتياجات هذه المناطق، مثمنا دعم أذربيجان المتواصل للقطاع التعليمي الفلسطيني، والذي يسهم في تمكين الطلبة وتوفير بيئة تعليمية لائقة.

بدوره، أعرب نظرلي عن اعتزازه بزيارة مدارس رنتيس، مؤكدا التزام بلاده بدعم مسيرة التعليم في فلسطين، خاصة في مجال تطوير البنية التحتية، بما يعزز فرص الطلبة في الحصول على تعليم نوعي يسهم في بناء مستقبل أفضل.

وشارك في الجولة؛ الوكيل المساعد للشؤون الطلابية صادق الخضور، ومدير عام الأبنية م. وسام نخلة، ومدير عام تربية بيرزيت هنية نزال، ومستشار الوزير للشؤون الميدانية أحمد صوافطة وكادر من المديرية.