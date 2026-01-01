  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجيش الإسرائيلي يعلن قتل 20 شخصاً اثناء عملية في جنوب لبنان قبيل سريان وقف إطلاق النار

الأربعاء 22 أبريل 2026 06:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن قتل 20 شخصاً اثناء عملية في جنوب لبنان قبيل سريان وقف إطلاق النار



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن قوات اللواء 769 نفذت، بإسناد من سلاح الجو، عملية عسكرية في قرية دبين جنوب لبنان قبيل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

وقال جيش الاحتلال إن العملية نُفذت بقيادة الفرقة 91 وعلى عمق نحو 12 كيلومتراً داخل الأراضي اللبنانية، واستهدفت ما وصفه بـ"بنى تحتية تابعة لحزب الله".

وأضاف أن القوات داهمت مجمعاً في القرية، مدعياً رصد نشاط لعناصر من الحزب ومؤشرات استخباراتية على محاولات لتنفيذ هجمات ضد قواته ومواطنيه.

وأشار إلى أنه خلال ساعات قليلة جرى استهداف أكثر من 70 هدفاً، وقتل أكثر من 20 شخصاً خلال اشتباكات ميدانية وغارات جوية، وفق زعمه.

وأكد جيش الاحتلال أنه سيواصل عملياته العسكرية لإزالة ما وصفها بالتهديدات وتعزيز الجبهة الشمالية.

