ماكرون يعلن مقتل جندي فرنسي ثانٍ من قوات اليونيفيل في جنوب لبنان

باريس / وكالات /

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الأربعاء، عن مقتل جندي فرنسي ثانٍ من قوات حفظ السلام الدولية "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان، متأثراً بجراح خطيرة أصيب بها خلال هجوم تعرضت له دورية دولية الأسبوع الماضي.

وأوضح ماكرون أن العريف "أنيسيت جيراردين" فارق الحياة اليوم بعد يوم واحد من نقله إلى فرنسا لتلقي العلاج، ليرتفع بذلك عدد القتلى الفرنسيين في هذا الهجوم إلى اثنين، بعد مقتل الرقيب أول "فلوريان مونتوريو" يوم السبت الماضي. وأشاد الرئيس الفرنسي بشجاعة جنود بلاده الذين يعملون في ظروف معقدة لخدمة السلام في لبنان.

وكانت قيادة "اليونيفيل" قد كشفت في وقت سابق أن الدورية تعرضت لإطلاق نار من أسلحة خفيفة من قبل "جهات غير حكومية" أثناء قيامها بتفكيك عبوات متفجرة في قرية الغندورية جنوبي لبنان، وهو المصطلح الذي تستخدمه القوات الدولية للإشارة إلى المجموعات المسلحة المحلية.

وفي المقابل، نفى حزب الله مسؤوليته عن الهجوم، مطالبًا في بيان رسمي بضرورة التريث وعدم إلقاء التهم جزافاً قبل انتهاء التحقيقات التي يجريها الجيش اللبناني للوقوف على ملابسات الحادثة.

ويأتي هذا التصعيد الميداني ليلقي بظلاله على اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت لمدة 10 أيام الذي نجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتزاعه عقب مفاوضات مباشرة وصفت بالتاريخية بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن.