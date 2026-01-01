شهيد برصاص مستوطنين في دير دبوان شرق رام الله

الأربعاء 22 أبريل 2026 06:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

استُشهد الشاب عودة عاطف عودة عواودة (29 عاما)، مساء اليوم الأربعاء، متأثرا بإصابته بالرصاص الحي الذي أطلقه مستوطنون خلال هجومهم على بلدة دير دبوان شرق رام الله.

وأكدت مصادر طبية في مجمع فلسطين الطبي استشهاد الشاب عواودة، بعد وقت قصير من وصوله مصابا برصاصة في الظهر، جراء إطلاق المستوطنين الرصاص الحي صوب المواطنين في البلدة.

وكانت مصادر محلية أفادت بأن مجموعات من المستوطنين هاجمت أطراف دير دبوان، وأطلقت الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة الشاب عواودة بجروح حرجة، قبل أن يُعلن عن استشهاده لاحقا.

وأضافت أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل البلدة بالتزامن مع الهجوم، واقتحمتها لاحقا، ونفذت حملة اعتقالات طالت 30 مواطنا.

