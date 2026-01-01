  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

رئيس لبنان: الاتصالات جارية لتمديد وقف إطلاق النار مع إسرائيل ونعمل على إنهاء الأوضاع “الشاذة”

الأربعاء 22 أبريل 2026 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيروت /سما/

صرّح الرئيس اللبناني جوزاف عون، الأربعاء، بأن بلاده تواصل الاتصالات لتمديد وقف إطلاق النار المعلن مع إسرائيل منذ 17 أبريل/ نيسان الجاري.
جاء ذلك خلال استقباله “اللجنة النيابية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير المنهجي” التابعة للبرلمان اللبناني، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.
وقال عون إن “الاتصالات جارية لتمديد مهلة وقف إطلاق النار”، مؤكدا أنه “لن يوفر أي جهد في سبيل إنهاء الأوضاع الشاذة التي يعيشها لبنان حاليا”.
وأضاف: “في كل ما أقوم به من اتصالات ومراجعات، فإن المحافظة على السيادة اللبنانية على كامل الأراضي هو هدفي الأول”.
وذكر أن “المفاوضات التي يتم التحضير لها ترتكز على وقف الاعتداءات الإسرائيلية كليا وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وعودة الأسرى وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية، والبدء بإعادة إعمار ما تهدم خلال هذه الحرب”.
وأشار إلى أن “الدعم الأميركي الذي أبلغنا به الرئيس دونالد ترامب إضافة الى دعم الدول الشقيقة والصديقة، وفّر لنا فرصة لا يجوز أن نضيعها لأنها قد لا تتكرر”.
ومن المقرر أن تعقد غدا الخميس جولة مفاوضات جديدة على مستوى السفراء بين لبنان وإسرائيل في واشنطن.
وانطلقت محادثات بين الجانبين في 14 أبريل/ نيسان بواشنطن، اتفقت خلالها الأطراف على بدء مفاوضات مباشرة في زمان ومكان محددين.
وفي 2 مارس/ آذار بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان، احتلت خلاله عشرات البلدات وأجبرت سكانها على النزوح.
وبعد دخول وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 10 أيام حيز التنفيذ في 17 أبريل، بدأت عائلات مهجرة بالعودة إلى منازلها في الجنوب.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن شبكات إعلامية ممولة من البنتاغون لترويج الرواية الأمريكية والتضليل حول غزة وإيران

مناقضة لتصريحات ترامب ووزير حربه ..البنتاغون يفجر مفاجأة مدوية : إيران لا تزال تحتفظ بـ "قدرات عسكرية ضخمة"

ترامب: تمديد وقف إطلاق النار لحين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المباحثات

مخطط إسرائيلي لنشر الفوضى في غزة عبر استهداف الشرطة وتحريك عصابات العملاء في عدة مناطق

نيويورك تايمز : إيران تضع شروطاً صارمة لاستئناف المفاوضات مع واشنطن

فوكس نيوز تكشف : لهذه الاسباب مدد ترامب وقف إطلاق النار مع إيران !!

الصمت: وكيف غاب سؤال الألم الفلسطيني؟ جمال خالد الفاضي

الأخبار الرئيسية

