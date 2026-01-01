رويترز : أمريكا تنشر تكنولوجيا أوكرانية مضادة للمُسيرات في قاعدة جوية بالسعودية

الأربعاء 22 أبريل 2026 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات - سما-

قالت خمسة مصادر مطلعة لرويترز يوم الأربعاء، إن ​الجيش الأمريكي أدخل تكنولوجيا أوكرانية ‌مضادة للطائرات المسيرة في الأسابيع القليلة الماضية، في قاعدة جوية أمريكية ​رئيسية في السعودية، في مسعاه ​لوقف الهجمات التي دمرت طائرات ⁠وأبنية، وأسفرت عن مقتل جندي ​واحد على الأقل.

ولم يعلن من ​قبل عن نشر منصة قيادة وتحكم أوكرانية تسمى (سكاي ماب) في قاعدة الأمير سلطان ​الجوية، مما يدل على مدى ​تقدم الجيش الأوكراني في مجال تكنولوجيا الطائرات ‌المسيرة ⁠والمضادة للطائرات المسيرة.

ووصل مسؤولون عسكريون أوكرانيون إلى القاعدة في الأسابيع القليلة الماضية لتدريب المقاتلين الأمريكيين ​على استخدام ​منصة (سكاي ⁠ماب)، التي يستخدمها الجيش الأوكراني على نطاق واسع ​لرصد تهديدات الطائرات المسيرة ​القادمة ⁠ومن بينها طائرات (شاهد) إيرانية الصنع، وعلى شن هجمات مضادة باستخدام طائرات ⁠مسيرة ​اعتراضية.

IMG_4465

