الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 72,562 شهيد

أعلنت الصحة يوم الأربعاء، ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 72,562 شهيدا، و172,320 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت الصحة في تقريرها اليومي، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية شهيدين، (أحدهما متأثرا بجروح أصيب بها سابقا)، و4 إصابات.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 786 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 2,217، في حين جرى انتشال 761 جثمانا من تحت الأنقاض.

وبينت المصادر أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.