  1. الرئيسية
  2. مقالات

أهمية القبض على الخلية الإرهابية في حماية الاستقرار الوطني ..د.جمال المجايدة

الأربعاء 22 أبريل 2026 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
أهمية القبض على الخلية الإرهابية في حماية الاستقرار الوطني ..د.جمال المجايدة



تؤكد عملية القبض على خلية إرهابية مرتبطة بالنظام الايراني داخل دولة الإمارات ,مجدداً يقظة الأجهزة الأمنية وكفاءتها العالية في التصدي لأي تهديد يمس أمن المجتمع واستقراره. ولا تمثل هذه العملية مجرد نجاح أمني عابر، بل تعكس منظومة متكاملة من العمل الاستباقي القائم على الرصد الدقيق والتحليل الاحترافي والتنسيق المؤسسي.

إن أهمية هذه الخطوة تتجاوز الإطار الأمني المباشر، إذ تسهم في تعزيز ثقة المجتمع في مؤسساته الوطنية، وتؤكد أن حماية الإنسان وسلامته تأتي في صدارة أولويات الدولة. كما تبعث برسالة واضحة بأن الإمارات لا تتهاون مع أي محاولات لزعزعة أمنها أو استهداف نسيجها الاجتماعي، مهما كانت طبيعة هذه التهديدات أو مصادرها.

وفي سياق إقليمي ودولي يشهد تصاعداً في التحديات الأمنية المرتبطة بالتطرف والإرهاب، تبرز الإمارات كنموذج رائد في تبني نهج استباقي لا يكتفي برد الفعل، بل يعمل على تفكيك الشبكات قبل تنفيذ مخططاتها. ويعتمد هذا النهج على توظيف أحدث التقنيات، إلى جانب الاستثمار في الكوادر البشرية المؤهلة، وتكاتف المجتمع.

كما أن هذه العملية تسلط الضوء على أهمية الوعي المجتمعي كشريك أساسي في منظومة الأمن الوطني، حيث يشكل التعاون بين المجتمع والأجهزة المختصة خط الدفاع الأول في مواجهة أي سلوكيات مشبوهة أو أفكار متطرفة. فالأمن ليس مسؤولية جهة واحدة، بل هو مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود.

ومن جانب آخر، فإن نجاح الدولة في إحباط مثل هذه المخططاتالارهابية التابعة ل " ولاية الفقيه " يعزز مكانتها الدولية كواحة للأمن والاستقرار، ويؤكد قدرتها على حماية بيئتها الاقتصادية والاستثمارية، ما ينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية المستدامة.

في المحصلة، فإن القبض على الخلية الإرهابية المجرمة ليس فقط إنجازاً أمنياً، بل هو تجسيد لرؤية استراتيجية شاملة تقوم على حماية الإنسان، وصون المكتسبات الوطنية، وترسيخ نموذج إماراتي متوازن يجمع بين الحزم الأمني والانفتاح الحضاري.

