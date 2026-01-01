  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طقس فلسطين.. أجواء ربيعية مستقرة حتى نهاية الأسبوع

الأربعاء 22 أبريل 2026 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس غائم جزئيا إلى صافٍ بأجواء ربيعية معتدلة، مع ارتفاع جديد على درجات الحرارة.

وأفادت "الأرصاد الجوية"، أن الأجواء خلال ساعات المساء والليل ستكون صافية بوجه عام ولطيفة في معظم المناطق، مع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأضافت أن يوم الخميس، سيشهد طقسا صافيا بوجه عام ومعتدلا، مع ارتفاع إضافي على درجات الحرارة. بينما تبقى الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، نهاية الأسبوع (يوم الجمعة)، غائما جزئيا ومغبرا أحيانا، مع ارتفاع جديد على درجات الحرارة، ليصبح حارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

الأخبار الرئيسية

