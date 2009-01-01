نيويورك تايمز : إيران تضع شروطاً صارمة لاستئناف المفاوضات مع واشنطن

بحسب صحيفة نيويورك تايمز، تم تعليق رحلة الوفد الأمريكي برئاسة نائب الرئيس الأمريكي في ظل عدم استجابة إيران للمقترحات الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن طهران أوضحت للوسطاء أنها لن ترسل وفداً إلى إسلام آباد إلا إذا رفعت الولايات المتحدة الحصار عن الموانئ الإيرانية.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية ان المسار الدبلوماسي يجب أن يركز على النتيجة وإدعاء واشنطن الدبلوماسية لا يسنجم مع تحركاتها.

واضافت"سنعلن مواقفنا بشكل واضح عندما نتخذها وهناك أكاذيب كثيرة في وسائل الإعلام".

وقالت ان طهران لم تتخذ بعد القرار النهائي بشأن المشاركة أو عدمها في مفاوضات باكستان.

وتابعت "الحصار البحري على الموانئ الإيرانية انتهاك للقانون الدولي والطرف المقابل هو من بدأ الحرب ونقض بعد ذلك تعهداته بينما التزمت إيران دوما بتعهداتها".