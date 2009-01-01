ترامب: تمديد وقف إطلاق النار لحين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المباحثات

واشنطن / وكالات /

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه سيُمدد وقف إطلاق النار مع إيران إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المباحثات.

وأضاف ترامب أنه وجه القوات المسلحة الأميركية بمواصلة الحصار وأن تظل على أهبة الاستعداد، مؤكدا قادرتها على التحرك.

وكانت باكستان الولايات المتحدة وإيران قد حثت على تمديد وقف إطلاق النار بينهما المحدد بأسبوعين، وفقا لوزارة الخارجية الباكستانية.

وجاء في البيان أن وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار شدد خلال اجتماع مع القائمة بأعمال السفارة الأميركية في باكستان ناتالي إيه. بيكر على ضرورة التواصل بين الولايات المتحدة وإيران، مضيفا أن باكستان حثت كلا الجانبين على بحث تمديد وقف إطلاق النار.