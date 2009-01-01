مسؤولون اسرائيليون سابقون: حكومة نتنياهو اختطفت إسرائيل وفشلت في حربها ضد إيران وهي “منفصلة تماما عن الواقع

القدس المحتلة/سما/

شن 3 مسؤولين إسرائيليين سابقين، الثلاثاء، هجوما على حكومة بنيامين نتنياهو، وقالوا إنها اختطفت البلاد، وفشلت في حربها على إيران.

وكتب رئيسا الأركان السابقان دان حالوتس وموشيه يعلون، في مقال مشترك بصحيفة “هآرتس” الخاصة: “عشية الذكرى الثامنة والسبعين لاستقلال إسرائيل (بالتقويم العبري)، نضطر إلى أن نعلن بمرارة: لقد اختُطفت إسرائيل من جانب نظام ينظر إلى موارد الدولة على أنها ملكية خاصة به”.

ووصفا الحكومة بأنها “منفصلة تماما عن واقع مواطنيها، وتتصرف كأن البلد ملك شخصي لنتنياهو وزوجته (سارة)، وميري ريغيف (وزيرة المواصلات)”.

وفي إشارة إلى الانتخابات الإسرائيلية العامة المتوقعة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، قال حالوتس ويعلون: “ندعو الجمهور إلى استعادة زمام الأمور في البلاد”.

وإضافة الى توليه منصب رئيس الأركان، سبق وأن تولى يعلون وزارة الدفاع.

بدوره، ادعى رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك في مقال بالصحيفة ذاتها، أن “الأعداء تلقوا ضربات موجعة، ما أدى إلى إضعافهم جميعا”.

واستدرك باراك: “مع ذلك، لم يتحقق أي من أهداف الحرب، فحماس ما تزال في غزة، وحزب الله موجود في لبنان”.

وتابع: “نجا النظام في طهران من الهجوم المشترك لإسرائيل والولايات المتحدة، ولم يتم القضاء على التهديدات النووية والصاروخية الباليستية”.

باراك اعتبر ذلك “فشلا استراتيجيا وسياسيا ذريعا إذا نظرنا إلى موازين القوى، إذ كان على إسرائيل والولايات المتحدة أن تنتصرا”.

كما لفت إلى أن إسرائيل أصبحت “دولة تابعة للولايات المتحدة التي فرضت عليها قرارات عملياتية ودبلوماسية حاسمة بأوامر قاسية، بل ومهينة أحيانًا”.

وخاضت إسرائيل عدة حروب ضد دول بالمنطقة، حيث شنت منذ 2 مارس/ آذار الماضي، هجوما على لبنان أسفر عن 2294 شهيدا و7544 مصابا، ونزوح أكثر من مليون شخص، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الخميس، التوصل إلى وقف إطلاق نار لمدة 10 أيام.

كما شنت بالشراكة مع الولايات المتحدة في 28 فبراير/ شباط الماضي حربا على إيران، خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان الجاري هدنة لأسبوعين بوساطة باكستانية، على أمل إبرام اتفاق ينهي الحرب.