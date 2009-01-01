رويترز : 4 شخصيات تتنافس على خلافة غوتيريش في زعامة الأمم المتحدة

الثلاثاء 21 أبريل 2026 05:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

تعقد يومي الثلاثاء والأربعاء، جلسات مناقشة للمرشحين الأربعة المتنافسين على منصب الأمين العام المقبل للأمم المتحدة بشأن أفكارهم ومقترحاتهم لقيادة المنظمة العالمية المثقلة بالمشكلات اعتبارًا من العام المقبل، وفق "رويترز".

وتتنافس ميشيل باشيليت من تشيلي، ورافائيل غروسي من الأرجنتين، وريبيكا غرينسبان من كوستاريكا، وماكي سال من السنغال على قيادة المنظمة التي تضم 193 عضوًا لولاية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ورغم أن هذه هي الأسماء المرشحة المعلنة حتى الآن، إلا أنه يمكن انضمام أسماء أخرى للسباق خلال الأشهر المقبلة. 
وتتنظر الأمين العام للأمم المتحدة المقبل مهمة ضخمة تتمثل في إعادة تنشيط منظمة تعاني من أزمة، وتضاءلت مكانتها بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية.

وضغطت القوى الكبرى، حتى في الوقت الذي تتجاهل فيه بشكل متزايد القواعد الراسخة للنظام الدولي، على الأمم المتحدة لإجراء إصلاحات وخفض التكاليف وإثبات أهميتها.

وأول من سيخضع لجلسة النقاش التي تمتد لثلاث ساعات هما باشيليت وغروسي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك يوم الثلاثاء من قبل الدول الأعضاء وممثلي المجتمع المدني، يليهما غرينسبان وسال يوم  الأربعاء.

والعدد الحالي أقل بكثير من عدد المرشحين الذين تنافسوا على المنصب في عام 2016، عندما تم اختيار الأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريش من البرتغال من بين 13 مرشحا، سبعة منهم من النساء.

ولم تتقلد المنصب أي امرأة في تاريخ الأمم المتحدة الذي يمتد إلى 80 عاما، رغم الدعوات المتزايدة لتغيير هذا الوضع الغريب، وجرى العرف على تناوب المنصب بين المناطق، حيث تأتي أمريكا اللاتينية في المرتبة التالية.

وهناك قاعدة أخرى غير مكتوبة وهي أن الأمين العام لا يأتي أبدا من بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وهي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة لتجنب التركيز المفرط للسلطة، رغم أن دعمهم أمر حاسم في عملية الاختيار الطويلة والمعقدة.

وكتب دانيال فورتي من مجموعة الأزمات الدولية مؤخرا إن "الحاجة إلى أمين عام مستعد للدفاع عن رؤية واضحة واستباقية للأمم المتحدة بشأن صنع السلام وإدارة الأزمات لم تكن أبدا أكثر إلحاحا".

وأضاف" إذا أضاع المرشحون والدول الأعضاء هذه الفرصة، فقد لا يتبقى من الأمم المتحدة ما يستحق الدفاع عنه".

