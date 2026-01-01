  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

كاتس يهدد الامين العام لحزب الله: سيدفع الثمن برأسه

الثلاثاء 21 أبريل 2026 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

- أطلق وزير الجيش الاسرائيلي "يسرائيل كاتس" تهديدًا مباشرًا للأمين العام لـحزب الله نعيم قاسم، بالتوازي مع تحركات دبلوماسية لإحياء مسار التفاوض بين لبنان وإسرائيل في واشنطن.

وقال كاتس "إن إسرائيل لا تزال تكافح من أجل وجودها ومستقبلها"، معتبرًا أن استقلالها "لم يُمنح دون مقابل".

وفي سياق حديثه عن المواجهة في لبنان، صعّد كاتس من لهجته موجهًا تهديدًا مباشرًا، إذ قال إن الأمين العام لحزب الله «سيدفع ثمنًا يصل إلى فقدان رأسه»، في إشارة إلى تصعيد غير مسبوق في الخطاب تجاه قيادة الحزب.

وأكّد كاتس أن إسرائيل تعتزم نزع سلاح حزب الله في لبنان بوسائل عسكرية ودبلوماسية.

وتابع: الهدف الاستراتيجي للحملة في لبنان هو نزع سلاح حزب الله من خلال مزيج من الإجراءات العسكرية والدبلوماسية.

الأكثر قراءة اليوم

الأخبار الرئيسية

