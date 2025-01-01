ترامب: استعادة اليورانيوم المخصب الإيراني ستكون عملية طويلة وصعبة

واشنطن / وكالات /

عتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء، أن استخراج اليورانيوم المخصب من المنشآت النووية الإيرانية التي استهدفها خلال حرب يونيو 2025، "ستكون عملية طويلة وصعبة".

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن "عملية مطرقة منتصف تسببت بتدمير كامل وشامل لمواقع الغبار النووي في إيران، ولذلك فإن استخراجه (اليورانيوم المخصب) سيكون عملية طويلة وصعبة".

وأضاف ترامب: "وسائل الإعلام المزيفة مثل CNN، وغيرها من الشبكات والمنصات الإعلامية الفاسدة، تفشل في منح طيارينا العظماء التقدير الذي يستحقونه، فهي دائماً تحاول التقليل من شأنهم والحطّ من قدرهم، إنهم خاسرون".

ويستخدم ترامب بانتظام مصطلح "الغبار النووي" للإشارة إلى مخزون إيران من اليورانيوم المخصب والذي تتهم الولايات المتحدة طهران بتخزينه من أجل صنع قنبلة ذرية.

لكنه يستخدم هذا المصطلح أيضاً في بعض الأحيان للإشارة إلى المواد المتبقية من الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو (حزيران) العام الماضي.

ويؤكد الرئيس البالغ 79 عاماً أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب سيُسلّم في نهاية المطاف إلى الولايات المتحدة، رغم نفي وزارة الخارجية الإيرانية وجود خطط مماثلة.

أقرب من أي وقت مضى

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة أصبحت أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق مع إيران، رغم استمرار عدم اليقين بشأن عقد جولة جديدة من المحادثات.