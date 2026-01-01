  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

رئيس الوزراء المجري الجديد : سنعتقل نتنياهو إذا زار بلادنا

الثلاثاء 21 أبريل 2026 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وارسو/وكالات/

أكد رئيس الوزراء المجري المنتخب، بيتر ماغيار، أن المجر ستعتقل أي قادة مطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية حال زيارتهم للبلاد، وذلك بعد أن تعهد خلال الانتخابات بإلغاء انسحاب رئيس الوزراء المنتهية ولايته، فيكتور أوربان، من المحكمة.

وعندما سأله أحد الصحفيين عن كيفية التوفيق بين هذا الموقف ودعوته الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - الذي يواجه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة - لزيارة المجر لحضور احتفال وطني، قال ماغيار إنه تحدث مع العديد من قادة العالم منذ انتخابه، و"دعا الجميع، دون استثناء، إلى المجر للاحتفال بالذكرى 
السبعين لثورة 1956".
وأضاف متحدثًا باللغة المجرية: "لقد أوضحت أيضًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي أننا لن نتراجع عن إلغاء الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية لأن زملائي درسوا الأمر، وما زال بإمكاننا إيقاف الانسحاب".

ويقول: "إذا كان شخص ما عضواً في المحكمة الجنائية الدولية ودخل شخص مطلوب أراضي بلدنا، فيجب احتجازه... كل دولة ورئيس حكومة على دراية بهذه القوانين".

الأكثر قراءة اليوم

سلاح “حزب الله” الجديد الذي أرعب الجيش الإسرائيلي وقلب حساباته..

ترامب : أحداث 7 أكتوبر التي نفذتها حماس دفعتني لمهاجمة ايران وليس اسرائيل..

البداية كانت غزة وفرص قيام دولة فلسطينية تتضاءل ..لافروف يكشف عن مخطط غربي لتفكيك العالم الإسلامي

الإمارات تعلن عن تفكيك تنظيم إرهابي وتنشر صور المتهمين

المليشيات" تعترف بمقتل أحد عناصرها خلال محاولة الوصول إلى وسط خان يونس

حزب الله” يرد على الخروقات الإسرائيلية لوقف النار بتدمير وحرق 4 دبابات جنوبي لبنان..

إيران: البرنامج الصاروخي خارج نطاق التفاوض مع واشنطن

الأخبار الرئيسية

ترامب: استعادة اليورانيوم المخصب الإيراني ستكون عملية طويلة وصعبة

صحيفة : مجلس السلام بحث مع شركة إماراتية ‌إنشاء ⁠ميناء جديد في غزة

حماس: سنقدم مع الفصائل ردنا على المقترحات الجديدة ونتعامل بمسؤولية عالية

تصعيد كبير ..خمسة شهداء بخان يونس وشمال قطاع غزة

سلاح “حزب الله” الجديد الذي أرعب الجيش الإسرائيلي وقلب حساباته..