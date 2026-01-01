صحيفة : مجلس السلام بحث مع شركة إماراتية ‌إنشاء ⁠ميناء جديد في غزة

أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" يوم الثلاثاء أن ممثلين عن «مجلس السلام» التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجروا محادثات مع شركة "دي بي وورلد" (DP World) متعددة الجنسيات والمملوكة لدولة في دبي، حول إدارة سلاسل التوريد ومشاريع البنية التحتية في غزة.

وتقدر المؤسسات العالمية تكلفة إعادة إعمار غزة، التي دمر القصف الإسرائيلي على مدى عامين أربعة أخماس مبانيها، بنحو 70 مليار دولار.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة أشخاص مطلعين على الموضوع أن المحادثات ركزت على آفاق إقامة شراكة بين ”دي بي وورلد“ و”مجلس السلام“ لإدارة الشؤون اللوجستية.

وأضافت أن هذه الجهود ستشمل المساعدات الإنسانية والسلع الأخرى التي تدخل غزة، بما في ذلك التخزين وأنظمة التتبع والأمن.

وقالت الصحيفة إن الأفكار الأخرى التي طرحت خلال المحادثات شملت إنشاء ميناء جديد إما في غزة أو على الساحل المصري القريب من قبل الشركة التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، والتي يمكنها أيضاً تطوير منطقة تجارة حرة في القطاع الذي دمرته الحرب.

ولم ترد شركة ”دي بي وورلد“ والبيت الأبيض على الفور على طلبات رويترز للتعليق.

اقترح ترامب إنشاء ”مجلس السلام“ في سبتمبر الماضي للإشراف على خطته لإنهاء حرب إسرائيل في غزة، قائلاً لاحقاً إنها ستعالج صراعات أخرى.

وتتوخى خطته الخاصة بغزة انسحاب القوات الإسرائيلية وبدء إعادة الإعمار بمجرد أن تضع حماس أسلحتها جانباً. (تقرير أكانكشا خوشي في بنغالورو؛ تحرير توم هوغ وكلارنس فرنانديز).