  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ممنوعون من الحياة ..رصاصة قناص إسرائيلي تغتال طفولة محمد الشيخ في مخيم الجلزون

الثلاثاء 21 أبريل 2026 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

ببراءة الطفولة المعهودة، خرج الطفل محمد صابر الشيخ البالغ من العمر 13 عاماً من منزله في مخيم الجلزون للاجئين شمال مدينة رام الله، قاصداً اللعب مع أقرانه في أزقة المخيم. لم يكن يعلم محمد أن رصاصة قناص من جيش الاحتلال تترصده لتنهي رحلة لعبه وتحوله إلى ضحية جديدة لسياسة الاستهداف المباشر التي ينتهجها الجنود ضد المدنيين والأطفال في الضفة الغربية المحتلة.

أصابت الرصاصة رأس الطفل محمد بشكل مباشر، مما أدى إلى تهتك في أنسجة الدماغ وفقدان جزء منه، لينقل على وجه السرعة إلى المستشفى الاستشاري في مدينة رام الله. ومنذ وقوع الحادثة في التاسع من أبريل الجاري، لا يزال الطفل يرقد في غرفة العناية المكثفة يصارع الموت، حيث وصفت المصادر الطبية حالته بأنها أقرب للموت منها للحياة نتيجة خطورة الإصابة الدماغية.

وأفاد والد الطفل، صابر الشيخ، في تصريحات لمصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وسط إطلاق نار عشوائي ومكثف، مما أدى لإصابة نجله بينما كان يلهو مع أطفال الحي. وأوضح الوالد أن الرصاصة تسببت في أضرار جسيمة لا يمكن تداركها بسهولة، مشيراً إلى أن العائلة تعيش حالة من الترقب والقلق الدائم بانتظار أي بصيص أمل في تحسن حالته الصحية الحرجة.

الرصاصة اخترقت رأسه متسببة في أضرار خطيرة في الدماغ، وحالته لا تزال في مرحلة الخطر الشديد رغم التحسن الطفيف.

من جانبه، أكد الطبيب المشرف على الحالة، عبد الوهاب خروشة أن الوضع الصحي للطفل محمد لا يزال معقداً وصعباً للغاية، خاصة وأن الإصابة تسببت في خروج جزء من المادة الدماغية ونزيف حاد. وأوضح الطبيب أن الطواقم الطبية تعاملت مع النزيف فور وصول الطفل لقسم الطوارئ، وأجرت له عمليات تنظيف لموضع الإصابة، لكنه لا يزال يحتاج لمتابعة طبية حثيثة في قسم الأعصاب.

وتأتي هذه الجريمة في سياق تصعيد مستمر ضد الأطفال الفلسطينيين، حيث تشير المعطيات الرسمية إلى استشهاد مئات الأطفال برصاص الاحتلال في الضفة الغربية والقدس منذ أكتوبر الماضي. وتعكس حالة محمد الشيخ الواقع المرير الذي يعيشه أطفال المخيمات الفلسطينية، حيث يتحول اللعب البسيط إلى مواجهة دامية مع قناصة الاحتلال الذين لا يفرقون بين طفل ومقاتل.

ووفقاً لبيانات مكتب الاتصال الحكومي الفلسطيني، فقد قتل الاحتلال نحو 237 طفلاً في الضفة الغربية والقدس خلال الأشهر الأخيرة، ضمن حصيلة إجمالية تجاوزت الألف شهيد. وتؤكد هذه الأرقام المروعة حجم الاستهداف الممنهج للجيل الناشئ، في محاولة لكسر إرادة الفلسطينيين عبر استهداف أطفالهم في بيوتهم وأماكن لعبهم.

الأكثر قراءة اليوم

سلاح “حزب الله” الجديد الذي أرعب الجيش الإسرائيلي وقلب حساباته..

مصادر : مقترحات جديدة ولقاءات قريبة لمنع انهيار هدنة غزة

ترامب : أحداث 7 أكتوبر التي نفذتها حماس دفعتني لمهاجمة ايران وليس اسرائيل..

البداية كانت غزة وفرص قيام دولة فلسطينية تتضاءل ..لافروف يكشف عن مخطط غربي لتفكيك العالم الإسلامي

الإمارات تعلن عن تفكيك تنظيم إرهابي وتنشر صور المتهمين

المليشيات" تعترف بمقتل أحد عناصرها خلال محاولة الوصول إلى وسط خان يونس

حزب الله” يرد على الخروقات الإسرائيلية لوقف النار بتدمير وحرق 4 دبابات جنوبي لبنان..

الأخبار الرئيسية

حماس: سنقدم مع الفصائل ردنا على المقترحات الجديدة ونتعامل بمسؤولية عالية

تصعيد كبير ..خمسة شهداء بخان يونس وشمال قطاع غزة

ترامب : أحداث 7 أكتوبر التي نفذتها حماس دفعتني لمهاجمة ايران وليس اسرائيل..

البداية كانت غزة وفرص قيام دولة فلسطينية تتضاءل ..لافروف يكشف عن مخطط غربي لتفكيك العالم الإسلامي

سلاح “حزب الله” الجديد الذي أرعب الجيش الإسرائيلي وقلب حساباته..