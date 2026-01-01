بعد يوم من عقد قرانه.. مسيرة إسرائيلية تنهي حياة شاب في خان يونس جنوب قطاع غزة

لم تدم فرحة الشاب الفلسطيني درويش العتال بأكثر من أربع وعشرين ساعة على عقد قرانه، حتى باغتته طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي بصاروخ أدى إلى استشهاده على الفور. وأفادت مصادر ميدانية بأن القصف استهدف نقطة تفتيش تابعة للشرطة الفلسطينية في المنطقة الغربية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، مما أسفر عن ارتقاء العتال ووقوع أضرار في المكان.

وفي سياق متصل، شهدت منطقة شمال القطاع اعتداءات جديدة، حيث أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه المواطنين في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا مساء الاثنين. وأسفر الهجوم عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح متفاوتة، نُقلوا على إثرها إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما أكدت مصادر طبية أن حالة أحد المصابين حرجة للغاية نتيجة إصابة مباشرة برصاص الاحتلال.

اغتال الاحتلال فرحة الشاب درويش العتال بعد يوم واحد فقط من دخوله القفص الذهبي، إثر غارة غادرة استهدفت محيطه في خان يونس.

وعلى صعيد الحصيلة الإجمالية للعدوان، أعلنت الجهات الصحية عن ارتفاع أعداد الضحايا لتصل إلى 72,553 شهيداً و172,296 جريحاً منذ بدء الحرب. وأوضحت البيانات الرسمية أن الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت تسجيل شهيدين و22 إصابة، في ظل استمرار القصف المدفعي والجوي الذي يطال مختلف مناطق القطاع المحاصر.