التربية": تدمير مدرسة المالح الأساسية في طوباس جريمة جديدة بحق التعليم

الثلاثاء 21 أبريل 2026 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

أكدت وزارة التربية والتعليم العالي أن ما أقدمت عليه قوات الاحتلال اليوم من تدمير وتجريف مدرسة المالح الأساسية في الأغوار الشمالية التابعة لتربية طوباس، والاستيلاء على مبناها القديم ورفع أعلام الاحتلال فوقه؛ يشكل جريمة جديدة بحق الطلبة في الوصول الآمن إلى التعليم.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تحديات متزايدة تواجه قطاع التعليم في المناطق المهددة، لا سيما في الأغوار الشمالية، حيث تتأثر البيئة التعليمية سلباً نتيجة الممارسات التي تعيق استقرار العملية التعليمية واستمراريتها.

واشارت الوزارة إلى أن المساس بالمؤسسات التعليمية والبنية التحتية المرتبطة بها يتعارض مع المبادئ والقوانين الدولية التي تضمن حماية الحق في التعليم، وتدعو إلى ضرورة صون هذا الحق وضمان بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للطلبة.

كما اكدت الوزارة مواصلة جهودها بالتعاون مع الشركاء كافة؛ لتعزيز صمود المدارس والطلبة، والعمل على توفير البدائل التي تضمن استمرار العملية التعليمية في مختلف الظروف.

يشار إلى المدرسة كانت تخدم 70 طالباً من التمهيدي حتى الرابع وتعرضت لسلسلة اعتداءات متواصلة..

