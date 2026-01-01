85 قتيلا منذ بدء العام: مقتل شابة قرب رهط وشاب بكفر قاسم بجريمتَي إطلاق نار

الثلاثاء 21 أبريل 2026 09:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الناصرة/سما/

قُتلت شابة (27 عامًا)، بإطلاق نار في جريمة ارتُكبت قرب مدينة رهط في النقب، في وقت متأخّر من مساء الإثنين، فيما قُتل شاب بجريمة إطلاق نار أُخرى في كفر قاسم؛ ليصل بذلك عدد القتلى في المجتمع الفلسطيني بأراضي عام 48 منذ بدء العام الجاري إلى 85 قتيلا، بينهم 7 نساء.

أما في ما يتعلق بالجريمة المرتكبة في كفر قاسم، فقد أفادت مصادر محلية بأن ضحيتها هو الشاب أحمد عيسى.

ومع الجريمتين اللتين ارتُكبتا الإثنين، تصل حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع العام الجاري إلى 85 قتيلًا، في حين لم تحلّ الشرطة سوى ملفات 8 جرائم، وسط انتقادات متواصلة بشأن عجزها عن توفير الأمن للمواطنين العرب، والتواطؤ مع منظمات الإجرام.

ومنذ مطلع نيسان/ أبريل الجاري، قُتل 11 شخصا، فيما تشمل الحصيلة الإجمالية 7 نساء. وقُتل ثلاثة شبان برصاص الشرطة، إلى جانب ثلاثة فتيان دون سن 18 عامًا، من دون أن تشمل هذه المعطيات مدينة القدس المحتلة.

