حماس: سنقدم مع الفصائل ردنا على المقترحات الجديدة ونتعامل بمسؤولية عالية

القاهرة /سما/

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أنها أجرت العديد من اللقاءات والمشاورات في القاهرة مع الوسطاء والفصائل الفلسطينية حول تطبيق باقي التزامات المرحلة الأولى (اتفاق شرم الشيخ) والتحضير للنقاش حول ترتيبات المرحلة الثانية، في ضوء خطة الرئيس ترامب.

وأوضحت في بيان لها "أنها والفصائل الفلسطينية تعاملت بمسؤولية وإيجابية عالية مع المقترحات المقدمة بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول، وأن الحركة مهتمة باستمرار المفاوضات مع الوسطاء لتذليل كل العقبات".

وقالت إنها سوف تقدم ردها على المقترحات المقدمة بعد إتمام المشاورات مع قيادة الحركة والفصائل الفلسطينية.

وقدم الوسطاء مقترحا يدمج بين تطبيق المرحلة الأولى ومناقشة وتطبيق المرحلة الثانية.