حماس: سنقدم مع الفصائل ردنا على المقترحات الجديدة ونتعامل بمسؤولية عالية

الثلاثاء 21 أبريل 2026 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القاهرة /سما/

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أنها أجرت العديد من اللقاءات والمشاورات في القاهرة مع الوسطاء والفصائل الفلسطينية حول تطبيق باقي التزامات المرحلة الأولى (اتفاق شرم الشيخ) والتحضير للنقاش حول ترتيبات المرحلة الثانية، في ضوء خطة الرئيس ترامب.

وأوضحت في بيان لها "أنها والفصائل الفلسطينية تعاملت بمسؤولية وإيجابية عالية مع المقترحات المقدمة بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول، وأن الحركة مهتمة باستمرار المفاوضات مع الوسطاء لتذليل كل العقبات".

وقالت إنها سوف تقدم ردها على المقترحات المقدمة بعد إتمام المشاورات مع قيادة الحركة والفصائل الفلسطينية.

وقدم الوسطاء مقترحا يدمج بين تطبيق المرحلة الأولى ومناقشة وتطبيق المرحلة الثانية.

سلاح “حزب الله” الجديد الذي أرعب الجيش الإسرائيلي وقلب حساباته..

مصادر : مقترحات جديدة ولقاءات قريبة لمنع انهيار هدنة غزة

ترامب : أحداث 7 أكتوبر التي نفذتها حماس دفعتني لمهاجمة ايران وليس اسرائيل..

البداية كانت غزة وفرص قيام دولة فلسطينية تتضاءل ..لافروف يكشف عن مخطط غربي لتفكيك العالم الإسلامي

الإمارات تعلن عن تفكيك تنظيم إرهابي وتنشر صور المتهمين

المليشيات" تعترف بمقتل أحد عناصرها خلال محاولة الوصول إلى وسط خان يونس

حزب الله” يرد على الخروقات الإسرائيلية لوقف النار بتدمير وحرق 4 دبابات جنوبي لبنان..

تصعيد كبير ..خمسة شهداء بخان يونس وشمال قطاع غزة

ترامب : أحداث 7 أكتوبر التي نفذتها حماس دفعتني لمهاجمة ايران وليس اسرائيل..

البداية كانت غزة وفرص قيام دولة فلسطينية تتضاءل ..لافروف يكشف عن مخطط غربي لتفكيك العالم الإسلامي

IMG_4441

سلاح “حزب الله” الجديد الذي أرعب الجيش الإسرائيلي وقلب حساباته..

إيران: البرنامج الصاروخي خارج نطاق التفاوض مع واشنطن