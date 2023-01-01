تصعيد كبير ..خمسة شهداء بخان يونس وشمال قطاع غزة

غزة/سما/

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 194 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال ٢٤ ساعة الماضية إلى استشهاد سبعة من المواطنين وإصابة أعداد أخرى في مختلف مناطق القطاع.

وفجر اليوم ارتقى ثلاثة شهداء إثر قصف إسرائيلي على محيط مفترق الزقزوق بحي الأمل شمال غربي خانيونس جنوبي قطاع غزة، والشهداء هم: درويش العتال، سعد أبو هلال وماجد أبو موسى فيما اصيب رابع بجراح خطيرة.

وفي بيت لاهيا شمال قطاع غزة استشهد المواطنة هبة جمال ابو شقفة اثر إطلاق زوارق الاحتلال النار على خيمتها بمنطقة السلاطين.

وكان ثلاثة مواطنين استشهدوا نهار الاثنين في خروقات اسرائيلية متفرقة وهم: صهيب سهيل اسعد عطالله 25 سكان الشيخ رضوان اثر قصف اسرائيلي استهدف تجمعا للمواطنين قرب مفرق دولة بحي الزيتون جنوب شرق غزة والمواطنة رشا أبو جزر واصيب اربعة مواطنين بعد إطلاق الاحتلال النار تجاه خيام النازحين بمواصي رفح جنوب قطاع غزة وأنس صافي في مخيم البريج وسط القطاع.

وجدد جيش الاحتلال إطلاق النار شرق خان يونس جنوب القطاع وفي محيط المشفى الإندونيسي شمال شرق جباليا شمال قطاع غزة.

واستشهد صباح اليوم الطفل في جباليا عبّد الله دواس متاثرا بجراح اصيب بها قبل ايام

ويغلق جيش الاحتلال معبر رفح لليوم الثاني على التوالي مانعا إجلاء المرضى والجرحى من القطاع.

الاحصائيات

وبلغ عدد الشهداء خلال الـ24 ساعة والذين وصلوا مشافي القطاع شهيدان و 22 اصابة.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 777 اضافة إلى 2193 مصابا وإجمالي حالات الانتشال: 761 شهيدا.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 72553 شهيدا و 172296 مصابا.