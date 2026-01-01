وارسو : 45% من البولنديين يرون أن أفعال إسرائيل ضد الفلسطينيين تشبه ممارسات النازية

وكالات / سما/

كشفت دراسة حديثة أعدها فريق من الباحثين المتخصصين في الهولوكوست والأفكار المسبقة من جامعات شرق أوروبا، أن نسبة كبيرة من مواطني دول شرق ووسط أوروبا يشبهون الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بممارسات ألمانيا النازية ضد اليهود، حيث سجلت بولندا أعلى نسبة في هذا الاعتقاد.

ووفقاً للدراسة التي نشرتها كاتدرا "اليونسكو" للأبحاث متعددة التخصصات حول "معاداة السامية" في جامعة وارسو، فقد أجاب 45% من البولنديين بالإيجاب على عبارة أن "أفعال إسرائيل ضد الفلسطينيين لا تختلف عن تعامل النازيين مع اليهود"، في حين عارض هذا التشبيه 18.7% فقط، وبقي 36.2% دون رأي محدد.

وشملت الدراسة دولاً أخرى أظهرت نتائج مشابهة؛ ففي سلوفاكيا وافق 42.7% على هذا التشبيه مقابل معارضة 16.2%، وفي النمسا بلغت نسبة الموافقين 41.3% مقابل معارضة 25.6%.

أما في ألمانيا، فقد قارن 40.5% بين ممارسات إسرائيل والنازية مقابل معارضة 26.3%، بينما سجلت التشيك نسبة موافقة بلغت 32.8% مقابل معارضة 29%. وجاءت هنغاريا في المرتبة الأخيرة من حيث تأييد هذا التشبيه بنسبة 29.9%، بينما عارضه 27.4%.

وفي سياق متصل، عرضت الدراسة تساؤلاً عكسياً حول ما إذا كانت أفعال "المسلحين" الفلسطينيين تشبه تعامل النازيين مع اليهود، حيث سجلت التشيك أعلى نسبة موافقة بـ 45.7%، تلتها ألمانيا بنسبة 41.1%، وسلوفاكيا بنسبة 40.3%، والنمسا بنسبة 38.1%، وهنغاريا بنسبة 32.8%، فيما سجلت بولندا أدنى نسبة موافقة على هذا الطرح بـ 30.1% مقابل معارضة 31.4% من المستطلعين.

وتأتي هذه الدراسة بعد أيام من حادثة إثارة الجدل في البرلمان البولندي، حيث رفع عضو البرلمان عن اليمين كونراد بيركوفيتش علم إسرائيل وعليه "الصليب المعقوف" الذي يرمز للنازية.

من جانبه، أكد الدكتور ميخائيل بيلفيتش، وهو أحد المشاركين في إعداد البحث من جامعة وارسو، أن الحكومة البولندية الحالية تأخذ هذه النتائج بجدية، مشيراً إلى حضور نائبة وزير العدل ونائب وزير العلوم ونائب المدعي العام لمراسم عرض المعطيات، معتبراً أن الحكومة الحالية تبدي استعداداً لمواجهة هذه الظواهر بخلاف الحكومة السابقة.