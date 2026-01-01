"نيويورك تايمز": وفد إيراني يعتزم التوجه إلى إسلام آباد لمحادثات محتملة مع واشنطن

أفاد مسؤولان إيرانيان رفيعان بأن وفداً إيرانياً يخطط للسفر إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، الثلاثاء، لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

وأوضح المسؤولان أن رئيس مجلس النواب الإيراني محمد باقر قاليباف، الشخصية السياسية والعسكرية البارزة التي تقود المحادثات، سيحضر المفاوضات في حال مشاركة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس.

ومن المقرر أن يغادر فانس واشنطن متوجهاً إلى باكستان، الثلاثاء، ما يتيح للوفد الإيراني وقتاً كافياً للانتقال من طهران إلى إسلام آباد بالتزامن مع رحلته الطويلة.

وفي المقابل، قال مصدر إيراني كبير لرويترز إن طهران "تدرس بإيجابية" حضور المحادثات، لكنها لم تتخذ قرارا نهائيا بعد، مشيرا إلى أن الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية يمثل عقبة رئيسية أمام المشاركة.

وأضاف المصدر أن باكستان، التي تلعب دور الوسيط، تكثف جهودها لإنهاء الحصار وضمان انخراط إيران في العملية التفاوضية.