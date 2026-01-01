"نيويورك تايمز": وفد إيراني يعتزم التوجه إلى إسلام آباد لمحادثات محتملة مع واشنطن

الإثنين 20 أبريل 2026 10:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات - سما-

أفاد مسؤولان إيرانيان رفيعان بأن وفداً إيرانياً يخطط للسفر إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، الثلاثاء، لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

وأوضح المسؤولان أن رئيس مجلس النواب الإيراني محمد باقر قاليباف، الشخصية السياسية والعسكرية البارزة التي تقود المحادثات، سيحضر المفاوضات في حال مشاركة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس.

ومن المقرر أن يغادر فانس واشنطن متوجهاً إلى باكستان، الثلاثاء، ما يتيح للوفد الإيراني وقتاً كافياً للانتقال من طهران إلى إسلام آباد بالتزامن مع رحلته الطويلة.

وفي المقابل، قال مصدر إيراني كبير لرويترز إن طهران "تدرس بإيجابية" حضور المحادثات، لكنها لم تتخذ قرارا نهائيا بعد، مشيرا إلى أن الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية يمثل عقبة رئيسية أمام المشاركة.

وأضاف المصدر أن باكستان، التي تلعب دور الوسيط، تكثف جهودها لإنهاء الحصار وضمان انخراط إيران في العملية التفاوضية.

مصادر : مقترحات جديدة ولقاءات قريبة لمنع انهيار هدنة غزة

وفد حماس في القاهرة يقدم «ردا إيجابيا» قد يفضي لاتفاق قريباً

سلاح “حزب الله” الجديد الذي أرعب الجيش الإسرائيلي وقلب حساباته..

أكاديمي إماراتي: لم نعد بحاجة إلى حماية أمريكية.. والقواعد عبء وليست رصيدًا

اسرائيل تلوح باستئناف القتال المكثف في غزة مطلع الشهر القادم

يديعوت : حماس تعرض تسليم جزء من سلاحها بشروط

ملادينوف: الولايات المتحدة لن توافق إلا على اتفاق حقيقي وكامل في غزة

ترامب : أحداث 7 أكتوبر التي نفذتها حماس دفعتني لمهاجمة ايران وليس اسرائيل..

البداية كانت غزة وفرص قيام دولة فلسطينية تتضاءل ..لافروف يكشف عن مخطط غربي لتفكيك العالم الإسلامي

وفد بلاده لم يصل بعد إلى باكستان ..ترامب لقناة فوكس نيوز: سيتم توقيع الاتفاق مع إيران الليلة

سلاح “حزب الله” الجديد الذي أرعب الجيش الإسرائيلي وقلب حساباته..

إيران: البرنامج الصاروخي خارج نطاق التفاوض مع واشنطن