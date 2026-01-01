وفد بلاده لم يصل بعد إلى باكستان ..ترامب لقناة فوكس نيوز: سيتم توقيع الاتفاق مع إيران الليلة

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع مراسلة شبكة "فوكس نيوز" ماريا بارتيرومو، مساء اليوم الاثنين، بأن اتفاقا مع إيران سيتم توقيعه "اليوم" في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، دون أن يتضح على الفور الإطار الزمني الدقيق الذي كان يشير إليه في حديثه.

ووفقا لما أوردته المصادر، فقد وجه ترامب تحذيرا شديد اللهجة في حال عدم التوصل إلى اتفاق وتوقيعه، مهددا بأنه "سيفجر كل محطة طاقة وكل جسر في إيران".

من جانبها، لم تصدر إيران أي تأكيد رسمي لهذه الادعاءات، كما لم تعلن حتى اللحظة عن قرار نهائي بإرسال وفد إلى إسلام آباد.

وفي المقابل، نقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن مصادر باكستانية قولها إن طهران "أبدت استعدادا لخوض جولة ثانية" من المفاوضات، إلا أنه "لم يتم اتخاذ قرار رسمي" بهذا الشأن بعد.

وكان الرئيس ترامب قد أعلن يوم أمس الأحد أن وفدا أمريكيا رفيع المستوى يضم نائب الرئيس جاي دي فانس، والمبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، سيتوجه إلى إسلام آباد للمشاركة في جولة جديدة من المباحثات.

يذكر أن باكستان كانت قد استضافت في الحادي عشر والثاني عشر من نيسان الجاري أول لقاء مباشر رفيع المستوى بين الولايات المتحدة وإيران منذ انقطاع العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1979، وهي الجولة التي انتهت في حينها دون التوصل إلى اختراق حقيقي في الأزمة.