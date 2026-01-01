الإمارات تعلن عن تفكيك تنظيم إرهابي وتنشر صور المتهمين

الإثنين 20 أبريل 2026 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات تعلن عن تفكيك تنظيم إرهابي وتنشر صور المتهمين



ابو ظبي/سما/

أعلن جهاز أمن الدولة في الإمارات تفكيك تنظيم إرهابي خطط لزعزعة أمن الدولة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم.

 

وأفاد جهاز أمن الدولة الإماراتي بـ"تفكيك تنظيم إرهابي والقبض على عناصره - لتورطهم في نشاط سري استهدف المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار من خلال التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية ممنهجة على أراضي الدولة. وقد كشفت التحقيقات مع أعضاء التنظيم ارتباطه ب "ولاية الفقيه" في إيران".

وأضاف: "كما أظهرت التحقيقات تبني أعضاء التنظيم أيديولوجيات وأفكاراً إرهابية متطرفة تهدد الأمن الداخلي، حيث قاموا بتنفيذ عمليات استقطاب وتجنيد عبر لقاءات سرية، وفق مخطط منسق مع جهات خارجية بهدف الوصول إلى مواقع حساسة".

ووفقا لعمليات الرصد والتحقيقات اللاحقة، فقد قام "أعضاء التنظيم بعقد اجتماعات سرية داخل الدولة وخارجها مع عناصر إرهابية وتنظيمات مشبوهة، بهدف نقل أفكار مضللة إلى الشباب الإماراتي وتجنيدهم لصالح ولاءات خارجية للتحريض على سياسة الدولة الخارجية والإجراءات الداخلية، ومحاولة إظهار الدولة بمظهر سلبي، علاوة على القيام بجمع أموال بطريقة غير رسمية ونقلها إلى جهات خارجية مشبوهة".

وتابع بيان جهاز أمن الدولة: "تتضمن التهم المسندة لأعضاء التنظيم تأسيس وإنشاء تنظيم سري و إدارة التنظيم على ساحة الدولة والتوقيع على بيعة وولاءات خارجية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم المجتمعي".

 

وشدد جهاز أمن الدولة على "استمراره في التصدي بحزم لأي تهديدات تمس الأمن العام، داعياً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه عبر القنوات الرسمية، بما يعزز منظومة الأمن والاستقرار".

الأكثر قراءة اليوم

أكاديمي إماراتي: لم نعد بحاجة إلى حماية أمريكية.. والقواعد عبء وليست رصيدًا

المالية الفلسطينية : دفعة من الراتب يوم غد الإثنين

يديعوت : حماس تعرض تسليم جزء من سلاحها بشروط

سلاح “حزب الله” الجديد الذي أرعب الجيش الإسرائيلي وقلب حساباته..

جيش الاحتلال يفتح تحقيقا بعد نشر صورة لجندي يحطم تمثالاً للسيد المسيح

ترامب للقناة 12 الاسرائيلية": الاتفاق مع إيران قد تم إبرامه بالفعل"...

ملادينوف: الولايات المتحدة لن توافق إلا على اتفاق حقيقي وكامل في غزة

سلاح “حزب الله” الجديد الذي أرعب الجيش الإسرائيلي وقلب حساباته..

إيران: البرنامج الصاروخي خارج نطاق التفاوض مع واشنطن

مصادر : مقترحات جديدة ولقاءات قريبة لمنع انهيار هدنة غزة

اسرائيل تلوح باستئناف القتال المكثف في غزة مطلع الشهر القادم

وفد حماس في القاهرة يقدم «ردا إيجابيا» قد يفضي لاتفاق قريباً