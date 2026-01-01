محدث ..ثلاثة شهداء بينهم سيدة واصابات برصاص الاحتلال في غزة

الإثنين 20 أبريل 2026 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة /سما/

استشهد ثلاثة مواطنين بينهم سيدة واصيبت اعداد اخرى في سلسلة خروقات اسرائيلية اليوم في مختلف مناطق قطاع غزة.

واستشهد المواطن صهيب سهيل اسعد عطالله 25 عاما، سكان الشيخ رضوان اثر قصف اسرائيلي استهدف تجمعا للمواطنين قرب مفرق دولة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأدى القصف أيضا إلى اصابة خمسة من المواطنين بجراح.

واستشهدت المواطنة رشا أبو جزر واصيب اربعة مواطنين بعد إطلاق الاحتلال النار تجاه خيام النازحين بمواصي رفح جنوب قطاع غزة.

كما اصيب عدد من المواطنين بإطلاق نار من الآليات العسكرية الاسرائيلية في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال اغتال المواطن أنس صافي فجرا في مخيم البريج وسط القطاع.

الأكثر قراءة اليوم

أكاديمي إماراتي: لم نعد بحاجة إلى حماية أمريكية.. والقواعد عبء وليست رصيدًا

المالية الفلسطينية : دفعة من الراتب يوم غد الإثنين

يديعوت : حماس تعرض تسليم جزء من سلاحها بشروط

سلاح “حزب الله” الجديد الذي أرعب الجيش الإسرائيلي وقلب حساباته..

جيش الاحتلال يفتح تحقيقا بعد نشر صورة لجندي يحطم تمثالاً للسيد المسيح

ترامب للقناة 12 الاسرائيلية": الاتفاق مع إيران قد تم إبرامه بالفعل"...

ملادينوف: الولايات المتحدة لن توافق إلا على اتفاق حقيقي وكامل في غزة

سلاح “حزب الله” الجديد الذي أرعب الجيش الإسرائيلي وقلب حساباته..

إيران: البرنامج الصاروخي خارج نطاق التفاوض مع واشنطن

مصادر : مقترحات جديدة ولقاءات قريبة لمنع انهيار هدنة غزة

اسرائيل تلوح باستئناف القتال المكثف في غزة مطلع الشهر القادم

وفد حماس في القاهرة يقدم «ردا إيجابيا» قد يفضي لاتفاق قريباً