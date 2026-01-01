محدث ..ثلاثة شهداء بينهم سيدة واصابات برصاص الاحتلال في غزة

غزة /سما/

استشهد ثلاثة مواطنين بينهم سيدة واصيبت اعداد اخرى في سلسلة خروقات اسرائيلية اليوم في مختلف مناطق قطاع غزة.

واستشهد المواطن صهيب سهيل اسعد عطالله 25 عاما، سكان الشيخ رضوان اثر قصف اسرائيلي استهدف تجمعا للمواطنين قرب مفرق دولة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأدى القصف أيضا إلى اصابة خمسة من المواطنين بجراح.

واستشهدت المواطنة رشا أبو جزر واصيب اربعة مواطنين بعد إطلاق الاحتلال النار تجاه خيام النازحين بمواصي رفح جنوب قطاع غزة.

كما اصيب عدد من المواطنين بإطلاق نار من الآليات العسكرية الاسرائيلية في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال اغتال المواطن أنس صافي فجرا في مخيم البريج وسط القطاع.