حزب الله” يرد على الخروقات الإسرائيلية لوقف النار بتدمير وحرق 4 دبابات جنوبي لبنان..

بيروت /سما/

أعلن “حزب الله” صباح الاثنين، تدميره 4 دبابات إسرائيلية في جنوبي لبنان، ردا على خروقات تل أبيب لوقف إطلاق النار المعلن منذ الخميس الماضي.

الحزب قال في بيان إن “قوات الاحتلال الإسرائيلية” كانت ترتكب الأحد خرقا جديدا يضاف إلى “سلسلة خروقاتها الفاضحة والموثّقة” لوقف إطلاق النار.

وأضاف أن رتلا للجيش الإسرائيلي مؤلفا من ثماني مدرّعات كان يتحرّك من بلدة الطيبة باتّجاه موقع الصلعة القديم في بلدة دير سريان، وتعرض لانفجار عبوات ناسفة زرعها مقاتلو الحزب سلفا في المكان.

وزاد بأن الانفجار وقع على دفعتين، وأدى إلى “تدمير 4 دبابات ميركافا، وشوهدت النيران تندلع فيها، قبل أن يعمد العدوّ إلى سحبها من مكان الحدث”.

والخميس، بدأ وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 10 أيام قابلة للتجديد، لكن إسرائيل خرقته مرارا عبر عمليات قصف خلّفت قتلى وجرحى، فضلا عن نسف منازل.

وفي اليوم التالي، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن تل أبيب تعتزم مواصلة السيطرة على جميع المناطق التي احتلتها في جنوبي لبنان خلال العدوان الأخير.

وصباح اليوم الاثنين، حذّر الجيش الإسرائيلي اللبنانيين من العودة إلى نحو 80 قرية ومنطقة في جنوبي البلاد، برغم اتفاق وقف إطلاق النار منذ 4 أيام.

ومنذ 2 مارس/ آذار تشن إسرائيل عدوانا على لبنان، أسفر عن 2294 شهيدا و7544 جريحا وأكثر من مليون نازح، حسب أحدث المعطيات الرسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ونوفمبر/ تشرين الثاني من العام التالي.

كما تحتل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، المنصوص عليها في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.