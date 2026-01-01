قفزة لأسعار النفط مع عودة إغلاق مضيق هرمز

وكالات - سما-

انتعشت أسعار النفط وارتفعت بأكثر من 5% اليوم الاثنين، مع تصاعد القلق من انهيار وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران بعد احتجاز سفينة إيرانية، واستمرار تعطل الملاحة في مضيق هرمز.

وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، قفزت العقود الآجلة لخام "برنت" 5.54% لتصل إلى 95.39 دولار للبرميل ​، وارتفع سعر خام "غرب ​تكساس الوسيط" الأمريكي 5.94% إلى 88.83 دولار للبرميل.

تراجع سعر خامي النفط بنحو 9% يوم الجمعة، مسجلين أكبر هبوط يومي لهما منذ 18 أبريل، وذلك عقب إعلان إيران أن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التجارية خلال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار. كما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن طهران وافقت على عدم إغلاق المضيق مجددا.

وأوضحت كبيرة محللي سوق النفط في شركة "سبارتا كوموديتيز" جون جو، أنه خلال 24 ساعة فقط من إعلان إعادة الفتح الكامل يوم الجمعة، تعرضت بالفعل بعض ناقلات النفط لإطلاق نار من قبل الحرس الثوري الإيراني، ما زاد من قلق شركات الشحن بشأن مغادرة المنطقة.

وأضافت أن الأوضاع الأساسية للسوق تشهد تدهورا، في ظل استمرار حجب ما بين 10 إلى 11 مليون برميل يوميا من النفط الخام.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت يوم الأحد احتجاز سفينة شحن إيرانية حاولت كسر الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، بينما أكدت طهران أنها سترد، مما يعزز المخاوف من تجدد التصعيد العسكري.

كما أفادت إيران بأنها لن تشارك في الجولة الثانية من المفاوضات التي كانت واشنطن تأمل عقدها قبل انتهاء هدنة الأسبوعين هذا الأسبوع.

وأظهرت بيانات شركة "كبلر" أن أكثر من 20 سفينة محملة بالنفط والغاز البترولي المسال والمعادن والأسمدة عبرت مضيق هرمز يوم السبت، وهو أعلى عدد منذ الأول من مارس الماضي.