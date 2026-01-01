سلطات الاحتلال تهدم منزلا في ترقوميا

رام الله/سما/

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، منزلا في منطقة "شعب البير" ببلدة ترقوميا غرب الخليل، تعود ملكيته للمواطن أمير بسام الجعافرة ونجله الذي تزوج حديثًا.

وأفادت مصادر محلية بأن المنزل مكون من طابقين، ويقطنه 10 أفراد، غالبيتهم من الأطفال، ما يفاقم من تداعيات عملية الهدم على العائلة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أجبرت العائلة على إخلاء المنزل قبل تنفيذ عملية الهدم، قبل أن تشرع الجرافات بتدميره بشكل كامل.

وتندرج هذه العملية ضمن سياسة الهدم المتواصلة التي تستهدف منازل المواطنين في مختلف مناطق الضفة الغربية، والتي تؤدي إلى تشريد العائلات وحرمانها من الاستقرار.