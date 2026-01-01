الموساد: إحباط مخطط ايراني لاستهداف خط أنابيب النفط ومواقع يهودية في أذربيجان

الإثنين 20 أبريل 2026 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

أعلن الموساد الإسرائيلي إحباط "مخطط إرهابي" في أذربيجان قبل عدة أسابيع، كان يهدف لاستهداف خط النفط المار عبر جورجيا وتركيا (BTC)، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات اليهودية في البلاد.

وأوضح الموساد في بيان له أن من بين الأهداف السفارة الإسرائيلية والكنيس في باكو وقيادات في الجالية اليهودية.

وذكر أن السلطات الأذربيجانية تمكنت من اعتقال أفراد الخلية التنفيذية، وعثرت بحوزتهم على طائرات مسيرة مفخخة وعبوات شظايا جرى تهريبها إلى داخل البلاد، مشيرا إلى أن الخلية عملت على جمع معلومات استخباراتية عن الأهداف المراد مهاجمتها بوسائل متعددة، بينها المراقبة الميدانية والتصوير، وذلك بتوجيه مباشر من مشغليها في إيران.

