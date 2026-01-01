قضية تجسس جديدة لمستوطنين مع جهات إيرانية.. تدريب في دولة عربية

كشفت القناة 15 العبرية، اليوم الإثنين، عن قضية تجسس جديدة، قام بها مستوطنان، لصالح جهات استخبارية إيرانية.

وأشارت القناة إلى أن مخابرات الاحتلال "الشاباك"، اعتقلت اثنين من المستوطنين، في تل أبيب، بعد الاشتباه في عملهما لصالح جهات استخبارية إيرانية، وقالت إن أحدهما، كان يتجهز للسفر إلى إحدى الدول العربية من أجل التدريب.

ولفتت صحيفة إلى أن المستوطنين المشتبه بهما يبلغان من العمر 19 و21 عاما.

وكانت قنوات عبرية، كشفت قبل أيام، عن تورط جنديين في سلاح جو الاحتلال، في التجسس لصالح جهات إيراني، عبر تقديم معلومات وبيانات حول جيش الاحتلال وسلاح الجو.

وأشارت إلى أن الجنديين قدما معلومات حول إحدى الشخصيات الكبيرة في حكومة الاحتلال، قالت مواقع عبرية إن تدور حول وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش.