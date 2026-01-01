ارتفاع مؤشر أسعار الجملة بنسبة 1.84% خلال الربع الأول 2026

رام الله/سما/

سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في فلسطين ارتفاعا نسبته 1.84% خلال الربع الأول من العام 2026، مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، بما نسبته 6.09% للسلع المنتجة والمستهلكة محليا، بينما سجل الرقم القياسي انخفاضا طفيفا مقداره 0.04% للسلع المستوردة.

وأفاد جهاز الإحصاء المركزي، بارتفاع أسعار الجملة للسلع ضمن قسم تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة %2.41، الذي يشكل ما نسبته 89% من تجارة الجملة، حيث ارتفعت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: أنواع الوقود الغازي بنسبة 20.30%، الفواكه والخضار بنسبة %19.37، الأقمشة بنسبة 11.20%، منتجات التبغ بنسبة 6.41%، النفايات المعدنية وغير المعدنية وغيرها من المواد بغرض اعادة التدوير بنسبة 5.06%، الحيوانات الحية بنسبة %4.76، المخلفات والنفايات الزراعية للاستعمال كعلف للحيوانات بنسبة 3.56%، المشروبات بنسبة 2.95%، في المقابل، انخفضت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: أنواع الوقود الصلب بمقدار 42.26%، الأسماك واللحوم ومنتجاتها بمقدار 4.05%، منتجات الألبان والبيض بمقدار 3.44%، الحبوب والبذور بمقدار 2.96%، السكر والشكولاتة والمنتجات السكرية ومنتجات المخابز بمقدار 2.91%، الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بمقدار 2.28%.

سجل قسم تجارة الجملة والمفرد "التجزئة" وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية انخفاضا مقداره %3.83، الذي يشكل ما نسبته 11% من تجارة الجملة، حيث انخفضت أسعار الجملة والتجزئة للمركبات الجديدة بمقدار %10.99.