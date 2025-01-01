"الاقتصاد": انخفاض تسجيل الشركات بنسبة 43% والتجارة بنسبة 47% رخصة استيراد الشهر الماضي

رام الله/سما/

أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني تقريرها الإحصائي الشهري الذي يُلخص أبرز الخدمات والأنشطة الاقتصادية التي قدمتها خلال شهر أذار لعام 2026، والتي شملت تسجيل شركات وتجّار، ومنح رخص استيراد وشهادات منشأ، وحماية المستهلك، إلى جانب خدمات أخرى.

وسجلت الوزارة 120 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية، برأسمال إجمالي وصل إلى 6.1 مليون دولار أميركي، حيث سجل عدد الشركات الجديدة المسجلة لشهر آذار 2026 انخفاضا بنسبة 43.4%، في حين سجل رأس المال لهذه الشركات انخفاضا بنسبة 45.5%، مقارنة مع الشهر الذي سبقه.

وأشار التقرير الى تسجيل 76 تاجراً جديداً، شكلت الإناث 19.4% من إجمالي المسجلين في السجل التجاري، وشهد عدد التجار الجدد المسجلين في السجل التجاري لشهر آذار 2026 انخفاضاً بنسبة 47.2% بالشهر السابق.

وخلال الشهر ذاته أصدرت الوزارة على 128 شهادة منشأ لمحافظات الضفة الغربية بقيمة 6.2 مليون دولار، وأظهرت البيانات أن هناك انخفاضاً في قيمة شهادات المنشأ بنسبة 17.3% مقارنة بالشهر السابق، فيما سجل عدد شهادات المنشأ خلال هذا الشهر انخفاضاً بنسبة 36.6% مقارنة بالشهر السابق

وأشار التقرير أيضا الى اصدار 973 رخصة استيراد خلال شهر آذار، لمواد وسلع مختلفة، وبقيمة إجمالية بلغت 241 مليون دولار، وشهد عدد رخص الاستيراد ارتفاعا بنسبة 147% مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2025، فيما شهدت قيمة رخص الاستيراد ارتفاعا بنسبة 45.8% مقارنة مع الشهر المناظر 2025 .

وفي سياق الجولات التفتيشية خلال الشهر الماضي سجلت بنسبة 6.7% مقارنة بالشهر الذي سبقه، وسجل عدد المحلات المزاره ارتفاعا بنسبة 29.6% مقارنة بالشهر السابق، أما عدد المحلات المخالفة فقد ارتفعت بنسبة 41.9% مقارنة بالشهر السابق.

وفي سياق متصل، تم إيداع 122 علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها، كما تم تسجيل291 علامة تجارية جديدة، وتجديد 180علامة تجارية بعد مرور أكثر من سبع سنوات على تسجيلها، وعلى صعيد آخر تم إيداع 9 رسوم صناعية جديدة، فيما لم يتم تسجيل رسوم صناعية جديدة، على صعيد اخر تم إيداع 2 براءة اختراع.

كما قامت الوزارة بتقديم 3540 خدمة لامركزية من خلال مديرياتها الفرعية مسجلة ارتفاعا في عدد خدمات اللامركزية بنسبة 2.2% مقارنة بالشهر السابق.

وفي سياق الشكاوي، قامت الوزارة بتسجيل 130 شكوى جديدة مسجلة انخفاضا في عدد الشكاوى المقدمة بنسبة 1.5% مقارنة بالشهر السابق.