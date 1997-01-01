ترامب يرفض خططا عسكرية في إيران تخوفاً من ارتفاع أعداد القتلى الأمريكيين

وكالات / سما/

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عارض خططا عسكرية في إيران خشية ارتفاع الخسائر في صفوف القوات الأميركية.

وأوضحت المصادر أن ترامب رفض مقترح السيطرة على جزيرة خرج، معتبرا أن الجنود الأميركيين سيكونون أهدافا سهلة، كما عارض بشدة أي عمليات قد تؤدي إلى زيادة عدد الضحايا.

وفي سياق متصل، انتقد ترامب ما وصفه بغياب الدعم الأوروبي عقب حادثة إسقاط الطائرة وفقدان طيارين في إيران، في حين تابع سير العمليات بشكل مباشر، معتمدا في تقييم نجاحها على عدد الأهداف التي تم تدميرها.

وأضافت الصحيفة أن منشوره بشأن "إنهاء الحضارة الإيرانية" كان ارتجاليا ولم يكن جزءا من خطة الأمن القومي، مشيرة إلى أن هدفه الأساسي كان ردع الإيرانيين ودفع نحو إنهاء الصراع.