غزة : شهداء وانفجارات وقصف وراء الخط الأصفر واليونسيف تعلق عملها شمال القطاع

الأحد 19 أبريل 2026 09:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة /سما/

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 192 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى استشهاد اثنين من المواطنين وإصابة أعداد أخرى في مختلف مناطق القطاع .

واعلنت مصادر طبية استشهاد المواطن يوسف حسن من سكان مدينة رفح برصاص الاحتلال شمال المدينة.

كما استشهد المواطن احمد هاني عبيد 25 عاما متأثرا باصابته من مسيرة كواد كابتر شمال القطاع قبل نحو عام.

وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيرانها في عرض بحر خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة وراء الخط الأصفر بالتزامن مع إطلاق نار وقصف مدفعي شرق خان يونس.

كما أطلقت أليات الاحتلال النار شرق مدينة غزة، وتواصل منظمة اليونسيف تعليق عملها الإغاثي شمال قطاع غزة في أعقاب استشهاد اثنين من الموظفين المحليين الفلسطينيين شرق مدينة غزة وهما ينقلان الماء للنازحين.

الاحصائيات

وبلغ عدد الشهداء خلال الـ48 ساعة والذين وصلوا مشافي القطاع ثمانية شهداء بينهم شهيد انتشال و24 إصابة.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 773 اضافة إلى 2171 مصابا وإجمالي حالات الانتشال: 761 شهيدا.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 72549 شهيدا و172274 مصابا.

وأوضحت الصحة انها اضافت 196 شهيدا للإحصائية التراكمية ممن اكتملت بياناتهم من بداية شهر أبريل.

