  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

باراك: العالم يتجه نحو نظام جديد تتولى فيه المناطق حل مشاكلها بنفسها وسنتدخل عند الضرورة..

السبت 18 أبريل 2026 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات - سما-

صرح سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة ومبعوثها الخاص إلى سوريا، توماس باراك، الجمعة، أن نظاما عالميا جديدا يتبلور تحل فيه المناطق قضاياها ومشاكلها بنفسها.
جاء ذلك في تصريح صحفي على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، الذي انطلق الجمعة، تحت شعار: “التعامل مع حالات عدم اليقين عند رسم المستقبل” في مدينة أنطاليا جنوبي تركيا.
وقال باراك، أن هناك نظاما عالميا جديدا تحل فيه المناطق قضاياها ومشاكلها بنفسها، مستدركا “سنتدخل عند الضرورة”.
وأردف: “لكن اتفاقية الحماية العسكرية والأمنية المعمول بها عالميا منذ 1945 آخذة في التغير، ويجب على كل دولة أن تتحمل مسؤولية شؤونها”.
ووصف باراك، الوضع القائم في سوريا بأنه “تجربة ناجحة”.
وتابع: “الأهم أن الناس في الشوارع بدأوا يشعرون بشيء آخر غير الأمل، وهذا ما يحدث الآن”.
ويقام منتدى أنطاليا الدبلوماسي، بين 17 و19 أبريل/ نيسان الجاري، تحت شعار: "التعامل مع حالات عدم اليقين عند رسم المستقبل".

