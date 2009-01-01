الجيش الايراني : أي خداع في المسار الدبلوماسي سيُقابل بحسم في الميدان ومضيق هرمز مفتوح بشروط

السبت 18 أبريل 2026 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طهران / وكالات /

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، وإسناد القوات المسلحة الإيرانية "رضا طلائي نيك"، أن مضيق هرمز مفتوح فقط في حالة وقف إطلاق النار وبشروط.

وقال المتحدث الإيراني: "مضيق هرمز مفتوح فقط بشكل محدود ومشروط في حالة وقف إطلاق النار، إذا استخدم العدو الخداع في الدبلوماسية، فسنحسم الأمر في ميدان القتال".

وأضاف: "انضم فشل لالولايات المتحدة في التدخل والسيطرة على مضيق هرمز إلى قائمة إخفاقاته، وسيبقى هذا المضيق تحت الإدارة الذكية لإيران إلى الأبد".

وأشار إلى أن "فشل الولايات المتحدة في تفكيك نظام الجمهورية الإسلامية، وخلق الانقسام بين الشعب والحكومة، وتشكيل تحالف عالمي ضد إيران هو أمر واضح".

وختم طلائي نيك بيانه: "مقاتلونا، مستلهمين روح الشهادة وجهاد الشهداء، تمكنوا من إحباط مخططات العدو الواحدة تلو الأخرى".

وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في وقت سابق أن عبور جميع السفن التجارية عبر مضيق هرمز سيكون مفتوحا بالكامل طوال فترة وقف إطلاق النار في لبنان. وذلك على المسار المنسق الذي أعلنته سابقا هيئة الموانئ والملاحة البحرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

