غزة : الاحتلال يتوغل شرق الزيتون وينسف منازل بحي التفاح

السبت 18 أبريل 2026 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : الاحتلال يتوغل شرق الزيتون وينسف منازل بحي التفاح



غزة/سما/

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 191 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة أعداد أخرى في مختلف مناطق القطاع .

واستشهد المواطن مسعود بكري أبو عمرة سكان دير البلح بإطلاق نار اسرائيلي بمواصي رفح جنوب قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال أطلق النار صوب سيارة لتعبئة المياه في حي الشجاعية ما أسفر عن استشهاد المواطنين محمود وعيد أبو وردة وأخيه عيد أبو وردة من سكان جباليا النزلة واصابة اثنين من المواطنين.

وصباح السبت جدد جيش الاحتلال إطلاق النار والقصف المدفعي شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتوغلت الآليات العسكرية الثقيلة بمحاذاة الخط الأصفر بالقرب من شارع السكة شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة ، بتزامن مع قصف مدفعي متقطع وإطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية.

ونسفت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين شرقي حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال النار على بيت لاهيا وسرق جباليا شمال قطاع غزة.

الاحصائيات

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 769 اضافة إلى2147 مصابا وإجمالي حالات الانتشال: 761 شهيدا.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 72348 شهيدا و172259 مصابا.

