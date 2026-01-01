غلاف مجلة إيطالية يوثق اعتداء مستوطن على فلسطينية ويثير غضب اسرائيلي عارم

تسببت المجلة الإيطالية الأسبوعية الشهيرة 'L’Espresso' في موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط السياسية والإعلامية، عقب اختيارها لصورة صادمة لتتصدر غلاف عددها الصادر في شهر أبريل. وحمل الغلاف عنوان 'الاعتداء'، حيث يظهر مستوطناً مدججاً بالسلاح وهو يمارس الترهيب ضد امرأة فلسطينية بدت عليها علامات الذهول والصدمة في إحدى مناطق الضفة الغربية المحتلة.

الصورة التي أثارت حفيظة سلطات الاحتلال، التقطتها عدسة المصور 'بييترو ماستورو' في ضواحي مدينة الخليل وتحديداً خلال موسم قطف الزيتون في أكتوبر من العام الماضي. وفور انتشار الغلاف، شنت منصات تابعة للاحتلال هجوماً على المجلة، مدعية أن الصورة غير حقيقية أو جرى تصميمها بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتشويه صورة المستوطنين في الخارج.

من جانبه، دخل سفير الاحتلال في إيطاليا على خط الأزمة، واصفاً المحتوى البصري للمجلة بأنه 'مضلل' ويهدف إلى قلب الحقائق الميدانية في الضفة الغربية. واعتبرت الدبلوماسية التابعة للاحتلال أن هذا النوع من التغطيات الصحفية يساهم في تأجيج الرأي العام الأوروبي ضد السياسات الإسرائيلية، مطالبة بتوخي الدقة في نقل الأحداث المتعلقة بالصراع.

وفي رد حاسم على هذه الاتهامات، قامت إدارة مجلة 'L’Espresso' والمصور 'ماستورو' بنشر مقاطع فيديو إضافية من موقع الحدث تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أصالة الصورة المنشورة. وأوضحت المصادر أن الفيديوهات توثق اللحظات الكاملة للاعتداء، مما يفند مزاعم التزييف الرقمي التي حاول المعلقون المؤيدون للاحتلال ترويجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تاريخ 12 أكتوبر في قرية 'إذنا' بمحافظة الخليل، حيث كانت العائلات الفلسطينية تمارس حقها الطبيعي في حصاد ثمار الزيتون. وأفادت مصادر ميدانية بأن مجموعة من المستوطنين المسلحين، الذين كان بعضهم يرتدي زياً عسكرياً، اقتحموا الأراضي الزراعية وقاموا بمضايقة المزارعين، قبل أن تتدخل قوات الاحتلال لاحقاً لفرض منع كامل على عمليات القطف في المنطقة.