  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يصيب مواطناً بجروح خطيرة في بيت دقو شمال غرب القدس

الخميس 16 أبريل 2026 09:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر أنها تبلغت عن إصابة خطرة برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة، ومنعت الطواقم من الوصول إليها.

وكانت مواجهات اندلعت مواجهات، صباح اليوم في القرية، عقب تنفيذ قوات الاحتلال حملة مداهمات وتفتيش واسعة استهدفت عدداً من منازل المواطنين.

وذكرت محافظة القدس أن قوات الاحتلال تحتجز عدداً من الشبان والأهالي، حيث تُخضعهم للتحقيق الميداني، كما أُبلغ عن وقوع إصابة خلال المواجهات.

الأخبار الرئيسية

