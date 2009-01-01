الكشف عن تعرض الأسير مروان البرغوثي لاعتداءات وحشية جديدة

رام الله/سما/

أفادت الحملة الشعبية للإفراج عن القيادي الأسير مروان البرغوثي وجميع الأسرى، بأنه تعرض لاعتداءات متكررة خلال الأشهر الماضية، كان آخرها يومي 24 و25 آذار/ مارس الماضي، وفي 8 نيسان/ أبريل الجاري.

وقالت إن "السجانون استخدموا أدوات القمع والضرب المختلفة ما أدى إلى إصابات ونزيف في أنحاء جسده من دون تقديم العلاج له. علمًا أنه يقبع في العزل الانفرادي منذ فترة طويلة".

وتمكن المحامي من معرفة ما تعرض له الأسير البرغوثي يوم 12 نيسان/ أبريل فقط، نظرا لمنع الزيارة طوال الفترة السابقة؛ بحسب الحملة الشعبية للإفراج عنه والأسرى.

وأشارت الحملة إلى أن "هذه الاعتداءات تأتي ضمن سياسة ممنهجة بحق الأسرى، تشمل القمع والتنكيل والإهمال الطبي، خصوصا في ظل الحرب على قطاع غزة"

وأكدت على مواصلة الجهود للإفراج عن الأسير البرغوثي وكافة الأسرى، وقالت "تأتي هذه التطورات عشية الذكرى الـ24 لاعتقال البرغوثي، الذي أتم حتى الآن أكثر من 32 عاما في سجون الاحتلال عبر فترات مختلفة".

وطالبت المؤسسات والمنظمات الدولية والحقوقية بـ"القيام بواجبها في حماية البرغوثي وكافة الأسرى والأسيرات".

وفي 18 شباط/ فبراير الماضي، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير زنزانة البرغوثي، ووجه له تهديدات بالقتل، بحسب فيديو نشر آنذاك.

ورغم تحرير آلاف الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقات تبادل، أحدثها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلا أن إسرائيل ترفض الإفراج عن البرغوثي وأسرى بارزين آخرين.

وتصاعدت الجرائم بحق الأسرى بموازاة حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة لمدة عامين منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ويقبع في سجون الاحتلال أكثر من 9600 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبًا وتجويعًا وإهمالًا طبيًا أودى بحياة العشرات منهم، حسب تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.