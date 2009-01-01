الطقس: أجواء جارة وجافة ومغبرة وارتفاع جديد على الحرارة

الأربعاء 15 أبريل 2026 08:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/
 يكون الجو حارا جافا ومغبراً ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بحدود 6-8 درجات مئوية ، الرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا بوجة عام لطيفا في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق ، الرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو حارا جافا ًومغبرا حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بحدود 9-10 درجات مئوية ، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو حارا ومغبرا خلال ساعات النهار ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها العام بحدود 8 درجات مئوية وخلال ساعات المساء تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساء الى جنوبية غربية والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الأكثر قراءة اليوم

6 شهداء في مجزرة اسرائيلية جديدة في غزة ..مخاوف من تصعيد كبير بعد اصابة جندي بجراح برصاص قناص فلسطيني

إيطاليا تعلق اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل ..

الجيش الاسرائيلي يزعم اغتيال مقاتلين من حماس في قطاع غزة

اسعار صرف العملات والمعادن

بدء أول محادثات مباشرة بين لبنان وإسرائيل في مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن

إيران توافق على وقف تخصيب اليورانيوم لمدة 5 سنوات وترامب يرفض

سي إن إن: خسارة أوربان ضربة لنتنياهو…

الأخبار الرئيسية

مسؤول فلسطيني : حركة حماس ترفض خطة نزع سلاحها في غزة

هل انتهت الحرب مع إيران ؟ .. ترامب يكشف موقف إدارته

مجلس الأمن الروسي يحذر من استغلال أمريكا وإسرائيل المفاوضات للتحضير لعملية مفاجئة في إيران..

مجازر اسرائيلية مستمرة ..11 شهيداً في قطاع غزة

ترامب يتحدث عن إمكانية استئناف المحادثات مع إيران في باكستان “خلال اليومين المقبلين”