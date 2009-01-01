الطقس: أجواء جارة وجافة ومغبرة وارتفاع جديد على الحرارة

رام الله/سما/

يكون الجو حارا جافا ومغبراً ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بحدود 6-8 درجات مئوية ، الرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا بوجة عام لطيفا في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق ، الرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو حارا جافا ًومغبرا حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بحدود 9-10 درجات مئوية ، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو حارا ومغبرا خلال ساعات النهار ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها العام بحدود 8 درجات مئوية وخلال ساعات المساء تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساء الى جنوبية غربية والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.