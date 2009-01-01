هل انتهت الحرب مع إيران ؟ .. ترامب يكشف موقف إدارته

القدس المحتلة / سما /

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الحرب على إيران شارفت على الانتهاء.

وأضاف ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز"، أنه "كان علي أن أتدخل ولو لم أفعل ذلك لكانت إيران تمتلك سلاحا نوويا في هذه اللحظة".

وأوضح ترامب، أنه "تحركنا العسكري الأخير أحبط حصول إيران على سلاح نووي في اللحظات الأخيرة"، مبينا أن "العملية العسكرية ضد #إيران قريبة للغاية من الانتهاء وطهران بحاجة لـ20 عاما لإعادة الإعمار".

وتابع، "لم ننته بعد من عملياتنا العسكرية ضد إيران بشكل كامل وسنرى ما ستسفر عنه الأيام المقبلة"، مؤكدا أن الإيرانيين يرغبون بشدة في إبرام صفقة معنا.

يأتي هذا بعد تصريح الرئيس الأمريكي لصحيفة "نيويورك بوست" بأن المفاوضات الجديدة مع إيران "قد تحدث خلال اليومين المقبلين" في باكستان.

وفي وقت سابق، قال جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، إن المفاوضين الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق، مؤكدا أن وقف إطلاق النار متماسك ونتفاوض مع إيران.

وأضاف أنه جلس وجها لوجه مع المسؤول الفعلي عن شؤون إيران ولمسنا رغبة في إبرام اتفاق، مبينا أن هناك إرثا من انعدام الثقة مع طهران لكننا نتفاوض بحسن نية بتوجيه من الرئيس ترامب.

وأوضح دي فانس، أن الرئيس ترامب لا يريد اتفاقا محدودا مع إيران بل يسعى إلى صفقة كبرى تنهي الصراع تماما، مبينا أن التوصل إلى حل مع إيران لن يحدث بين عشية وضحاها لكننا في وضع دبلوماسي جيد للغاية.

كما لفت إلى أن الصفقة الكبرى مع إيران ستتضمن دمج شعبها في الاقتصاد العالمي مقابل التخلي عن البرنامج النووي ودعم الإرهاب.

وتابع، أن ترامب يعرض تحويل إيران إلى دولة مزدهرة اقتصاديا إذا التزمت بإنهاء طموحاتها النووية، مبينا أن سياسة ترامب واضحة وقاطعة وهي أننا لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي أبدا.

وتابع، "عرضنا لطهران واضح وهو تصرَّفوا كدولة طبيعية وسنعاملكم اقتصاديا كدولة طبيعية".

وأردف، "أحرزنا تقدما هائلا في مفاوضات باكستان والهدنة الحالية صامدة لليوم السابع على التوالي